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İstanbul'da uygulama noktasında yakayı ele verdi: Sahte polis ve MİT kimliğini kullanan şahıs yakalandı

İstanbul'da uygulama noktasında yakayı ele verdi: Sahte polis ve MİT kimliğini kullanan şahıs yakalandı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılan denetimlerde polis, şüphelendiği bir aracı durdurdu. Yapılan incelemelerde 19 yaşındaki sürücü Ü.D'nin üzerinde çok sahte resmi kimlik bulundu.