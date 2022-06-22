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    İstanbul'da uygulamada durdurulan takside uyuşturucu çıktı

    İstanbul Taksim'de yapılan Yeditepe Huzur Uygulaması'nda durdurulan ve içerisinden uyuşturucu madde çıkan taksinin şoförü gözaltına alındı.
    • 22.06.2022 - 23:19
    • Güncelleme : 22.06.2022 - 23:51
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    İstanbul'da uygulamada durdurulan takside uyuşturucu çıktı

    İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde birçok noktada Yeditepe Huzur Uygulaması yapıldı.

    Helikopter destekli uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubelerine bağlı polis ekipleri katıldı.

    Ekipler, durdurdukları araçlarda arama yaparken, sürücülere de Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yaptı.

    Taksiden uyuşturucu madde çıktı

    DHA'nın haberine göre, Beyoğlu Taksim Meydanı’ndaki uygulamada, denetim noktasında durdurulan Hilmi D. idaresindeki 34 TAF 52 plakalı takside yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde bulundu. Taksi şoförü Hilmi D.  gözaltına alındı. Taksi ise polis ekipleri tarafından bağlandı.

    İstanbul'da uygulamada durdurulan takside uyuşturucu çıktı VİDEO

    İstanbul da uygulamada durdurulan takside uyuşturucu çıktı #1

    İstanbul da uygulamada durdurulan takside uyuşturucu çıktı #2

    İstanbul da uygulamada durdurulan takside uyuşturucu çıktı #3

    İstanbul da uygulamada durdurulan takside uyuşturucu çıktı #4

    İstanbul da uygulamada durdurulan takside uyuşturucu çıktı #5

    İstanbul da uygulamada durdurulan takside uyuşturucu çıktı #6

    İstanbul da uygulamada durdurulan takside uyuşturucu çıktı #7


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