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    İstanbul'da uyuşturucu komasına giren sürücü kaza yaptı

    Kadıköy'de kaza yaparak kaldırıma çıkan otomobilin içinde hareketsiz şekilde yatan sürücünün, uyuşturucu komasına girdiği belirlendi.
    • DHA
    • 18.02.2021 - 10:52
    • Güncelleme : 18.02.2021 - 11:18
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    İstanbul'da uyuşturucu komasına giren sürücü kaza yaptı

    İstanbul'un Kadıköy ilçesinde Sahrayıcedid Mahallesi D-100 yan yolda otomobilin kaldırıma çarptıktan sonra çalışır vaziyette durduğunu fark eden bir kişi, otomobili kontrol etti ve sürücünün otomobil içerisinde hareketsiz yattığını fark etti.

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    UYUŞTURUCU KOMASINA GİRDİ

    Sağlık ekipleri, otomobil içinde hareketsiz yatan sürücünün uyuşturucu komasına girdiğini belirledi.

    Baygın haldeki sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Polis, otomobil içinde yaptığı incelemede bir kısmı kullanılmış uyuşturucu madde de buldu.

    Otomobil çekici yardımıyla otoparka çekilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

    İstanbul da uyuşturucu komasına giren sürücü kaza yaptı #1

    İstanbul da uyuşturucu komasına giren sürücü kaza yaptı #2

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    İstanbul da uyuşturucu komasına giren sürücü kaza yaptı #4

    İstanbul da uyuşturucu komasına giren sürücü kaza yaptı #5

    İstanbul da uyuşturucu komasına giren sürücü kaza yaptı #6

    İstanbul da uyuşturucu komasına giren sürücü kaza yaptı #7

    İstanbul da uyuşturucu komasına giren sürücü kaza yaptı #8

    İstanbul da uyuşturucu komasına giren sürücü kaza yaptı #9

    İstanbul da uyuşturucu komasına giren sürücü kaza yaptı #10

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