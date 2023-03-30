İstanbul'da uyuşturucu operasyonlarının bilançosu: 1404 tutuklama İstanbul'da narkotik polisleri tarafından 3 ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonları ve yapılan denetimlerde 1404 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AA

Zehir tacirlerine narkotik polisleri gün yüzü göstermiyor..

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, Başakşehir ilçesindeki bir evde uyuşturucu olduğu belirlendi.

Adrese düzenlenen operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, yaptıkları aramada 47 kilogram uyuşturucu, hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 123 bin 305 lira, 10 bin 300 euro ile 4 bin 100 Avustralya doları ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bu yıl 11 bin 531 operasyon yapıldı

İstanbul'da, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile farklı birimlerde görevli ekiplerce, uyuşturucu veya uyarıcı madde imali ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmada, 1 Ocak-30 Mart tarihleri arasında 11 bin 531 operasyon ve denetim gerçekleştirdi.

Çalışmalar kapsamında yakalanan 14 bin 16 zanlıdan 1404'ü tutuklandı.