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    İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyon

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokaklarda uyuşturucu satan torbacılara, birçok ilçede sabaha karşı helikopter destekli operasyon düzenledi.
    • DHA
    • 02.02.2022 - 07:10
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    İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyon

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokaklarda uyuşturucu satan torbacılara yönelik il genelinde çok sayıda adrese sabaha karşı operasyon yaptı.

    GAZİOSMANPAŞA'DA GECEKONDUYA OPERASYON

    Operasyonun yapılan adreslerden biri de Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi Nazinin sokakta bulunan bir gecekondu oldu.

    İstanbul da uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyon #1

    HELİKOPTER DESTEK VERDİ

    Havadan helikopterle destek verilen operasyonda, adrese özel harekat ekibinin baskınıyla girildi.

    Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, narkotik ekipleri ise evde narkotik köpeği ile arama yaptı.

    Operasyon sonucu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

    İstanbul da uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyon #2

    İstanbul da uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyon #3

    İstanbul da uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyon #4

    İstanbul da uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyon #5

    İstanbul da uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyon #6


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