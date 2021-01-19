İstanbul'da üzerine buz sarkıtı düşen kişi yaralandı

Başına buz sarkıtı düşen Türkmenistan uyruklu kişi, yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınan kişi az daha gözünden oluyordu.

İstanbul'un Şişli ilçesi Ergenekon Caddesi'nde, işçi olarak çalıştığı öğrenilen Türkmenistan uyruklu Babahan Allayarov'un (51), kaldırımda yürürken başına buz sarkıtı düştü.

YÜZÜNDEN YARALANDI

Yüzünden yaralanan Allayarov yere yığılırken, çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri, Babahan Allayarov'u ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı.

Binadaki diğer buz sarkıtları belediye ekipleri ve vatandaşlar tarafından temizlendi.

Olay sonrası hastaneye kaldırılan Allayarov, neredeyse gözünü kaybediyordu.



























