İstanbul'da üzerine kaynar su dökülen çocuğa annesinden ilk yardım

İstanbul'da kaynar suyun üzerine dökülmesiyle vücudunun yüzde 40'ı yanan 1,5 yaşındaki Yiğit Alp, annesinin ilk yardımı sayesinde deri naklinden kurtuldu.

İstanbul'da yaşayan anne Büşra Karaçalı, oğlu Yiğit Alp'in biberonlarını sterilize etmek amacıyla hazırladığı kaynar suyu mutfak tezgahının üzerine koydu.

O sırada annesinin yanında oyuncaklarıyla oynayan Yiğit Alp, bir anda eliyle uzandığı sıcak suyu üzerine döktü.

İlk yardım bilgilerini uyguladı

Sakinleşmeye çalışarak gerekli olur diye aldığı ilk yardım eğitimi bilgilerini uygulayarak çocuğuna müdahale eden anne Karaçalı, Yiğit Alp'in yanan bölgelerine bir süre soğuk su tuttu. Büşra Karaçalı, daha sonra kıyafetlerini çıkarıp ıslattığı havluyu sardığı çocuğunun, 112'yi arayarak hastaneye ulaşmasını sağladı.

Karaçalı, ilk yardım uygulaması sayesinde, oğlunun hem deri kaybı yaşamasını önledi hem de olası bir sakatlık geçirmesini ya da vücudunda ölümcül bir hasar kalmasını engelledi.

"Bu bilgi hayati önem taşıyormuş"

Anne Büşra Karaçalı yaptığı açıklamada, Yiğit Alp'in kendisiyle mutfakta vakit geçirmeyi çok sevdiğini dile getirdi.

Haftanın iki-üç günü bebeğinin biberon ve emziklerini, sterilize etmek için kaynar suda beklettiğini anlatan Karaçalı, yaşadıkları ev kazasını şöyle anlattı:

"Mutfakta beraber vakit geçirdiğimiz bir gün, biberonlarını sterilize etmek için suyu ufak bir leğenin içerisine boşaltıp, tezgahın üzerinde bıraktım. Yiğit Alp benimle beraber oynarken, oyuncağını yere attı. Ben oyuncağını alıp, kaldırana kadar suyu üzerine dökmüştü. O şokla, panikle kendimi sakinleştirip çocuğumu hemen soğuk suyun altına soktum. Başından aşağı 5 dakika kadar su akıttım. Üzerine yapışacağını düşünerek kıyafetlerini çıkarttım. Hemen bir havlu ıslatıp oğlumu sıkıca sardım. 112'yi arayıp bekledim."

Su döküldükten sonra uyguladığı bu adımları ilk yardım kursunda öğrendiğini anlatan Karaçalı, "İlk yardım dersi almıştım, hem çocuğum hem eşim hem de ileride bana lazım olacağını bildiğim için. İyi ki de almışım. Çünkü bu bilgi hayati bir önem taşıyormuş." dedi.

"Bütün anne-babalara tek önerim, ilk yardım eğitimini ihmal etmeyin"

Büşra Karaçalı, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne geldiklerinde, oğlunun durumunun çok kötü olduğunu aktararak, "Kötü bir izlenim görünce, doktora 'Ne olacak?' sorusunu bile sormaya cesaret edememiştim. Ama üçüncü gün gözlerini açtığında, bize gülümsediğinde ve yemek yemeye başladığında o kadar mutlu oldum ki bu bir anne için çok müthiş bir durum." ifadelerini kullandı.

Karaçalı, oğlu Yiğit Alp'in yüzünden göbek deliğine kadar, ayrıca yoğunluk sağda olmak üzere her iki kolunda da yanıklar olduğunu anlattı.

İlk yardım eğitimi alan bir kişinin hayatına en büyük iyiliği katmış olacağını söyleyen Karaçalı, "Hastalığın, kazanın ya da belanın nereden geleceğini bilemeyiz. Ne zaman geleceğini de bilemiyoruz. Her an hazır olmak zorundayız. O yüzden bütün anne-babalara ve yetişkinlere tek önerim ilk yardım eğitimini lütfen ihmal etmeyin." şeklinde konuştu.

Evdeki müdahale cilt hasarını önledi

Bebeğin tedavisini gerçekleştiren Yanık Merkezi Sorumlu Hekimi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Turan da çocukların ev ortamında yaşadıkları yanıklara sebep olan kazalar arasında, sıcak su dökülmesi, açıkta bırakılan kablolardan kaynaklanan elektrik yanıkları gibi durumlara sık rastladıklarını anlattı.

Turan, böyle bir durumda hemen yanan bölgeye en az 15-20 dakika çeşme suyu tutularak oradaki enerjinin alınması gerektiğini vurguladı.

Üzerine kaynar su dökülen Yiğit Alp'e annesinin evdeyken yaptığı müdahaleyi örnek gösteren Turan, şöyle konuştu:

"Mesela çocuğumuzda annesinin bu önlemleri alması sayesinde deri naklini gerektirmeyecek lezyonlarla tedaviyi devam ettireceğiz. Tabii mekanizma da önemli ancak ailenin bunları erken dönemde yapması, solunumu düzeltmesi, çeşme suyunda yanık ısısının alınması, ilk yardım uygulaması çok önemli. Bunun uygulanmadığı durumlarda tam kat deri kayıplarıyla karşılaşıyoruz. Onların tedavi süreçleri daha uzuyor, deri nakilleri gerekiyor."

Yiğit Alp'in hastaneye getirildiğinde yanıklarının ağır olduğunu belirten Turan, vücudunun yüzde 40'ı gibi geniş bir alanı yanan çocuğa annesinin evde başladığı tedavinin cilt hasarını önlenmesi açısından önemli olduğunu, deri nakline gerek görülmediğini kaydetti.

İlk yardımla "masum" görünen ev kazalarındaki ölümcül hasar önlenebilir

AA'nın haberine göre Prof. Dr. Mustafa Turan, içecek ve yiyecek hazırlarken çok dikkatli olunması, ayrıca elektrik kablolarının dışarıda bırakılmaması gerektiği söyledi.

İş ve ev kazalarının "masum" göründüğüne ancak her şeyin bir anda negatife dönebildiğine dikkati çeken Turan, "Yanık olduğu zaman çeşme suyu veya ıslak havluyla oradaki reaksiyonun durdurulması ve deri bütünlüğünün korunması çok önemli. Bunlar yapılmadığı durumlarda cilt ve fonksiyon kayıpları, sakatlıklar ve ölümcül hasarlarla karşılaşabiliyoruz." uyarısında bulundu.