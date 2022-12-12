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    İstanbul’da vapur seferlerine lodos engeli

    İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.
    • 12.12.2022 - 06:40
    • Güncelleme : 12.12.2022 - 07:32
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    İstanbul’da vapur seferlerine lodos engeli

    Şehir Hatları AŞ'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, lodos nedeniyle vapur seferlerinde aksama ve iptaller yaşandığı belirtildi.

    Bazı vapur seferleri yapılamayacak

    AA'nın haberine göre duyuruda, Avcılar-Bostancı seferinin, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferinde Moda uğramasının, Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Kadıköy, Üsküdar-Aşiyan, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu ring seferinin, Adalar-Beşiktaş, Maltepe-Adalar, Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy seferinde Kadıköy uğramasının yanı sıra Eyüp-Sütlüce-Kasımpaşa-Karaköy-Kabataş-Beşiktaş, Çengelköy-Kabataş ve Rumeli Kavağı-Eminönü seferinde Beşiktaş uğraması yapılamadığı bildirildi.

    İstanbul’da vapur seferlerine lodos engeli #1


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