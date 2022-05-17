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    İstanbul'da vatandaşlar İETT'nin geç gelmesini yol keserek protesto etti

    İstanbul Kadıköy'de Uzunçayır otobüs durağında uzun süredir beklediğini belirten vatandaşlar, yolu araç geçişine kapattı.
    • 17.05.2022 - 20:11
    • Güncelleme : 17.05.2022 - 20:47
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    İstanbul'da vatandaşlar İETT'nin geç gelmesini yol keserek protesto etti

    İstanbul'un Kadıköy ilçesinde Uzunçayır İETT otobüs duraklarında iş çıkışı yoğunluk oluşturan vatandaşlar, otobüslerin duraklara geç gelmesi sonrası yolu kapattı.

    İETT sürücüleri ve vatandaşlar arasında gerginlik

    Vatandaşlar ile İETT sürücüleri arasında sözlü tartışma yaşandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Araç trafiğine kapatılan yol polis ekiplerinin müdahalesi sonrası yeniden açıldı.

    O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

    İstanbul'da vatandaşlar İETT'nin geç gelmesini yol keserek protesto edildi VİDEO

    İstanbul da vatandaşlar İETT nin geç gelmesini yol keserek protesto etti #1

    "Yaklaşık 1,5 saattir buradayım"

    İHA'nın haberine göre, uzun süredir otobüs beklediğini belirten Tarık Şahin adlı vatandaş, “Yaklaşık 1,5 saattir buradayım. Sultanbeyli’ye giden İETT aracının uzun süredir gelmediğini belirten yaklaşık 300 kişi yolu kapattı. Çok sayıda polis ekibi geldi. Yolu kapatanların dediğine göre; yaklaşık 1 saattir otobüs gelmiyormuş. Normalde 20 dakikada bir gelmesi gerekiyor. Polis ekipleri gelince kısa sürede yol yeniden açıldı” diye konuştu.

    İstanbul da vatandaşlar İETT nin geç gelmesini yol keserek protesto etti #2

    İstanbul da vatandaşlar İETT nin geç gelmesini yol keserek protesto etti #3

    İstanbul da vatandaşlar İETT nin geç gelmesini yol keserek protesto etti #4


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