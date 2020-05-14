İstanbul'da Vefa ekipleri 650 bin 948 çağrıyı cevapladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Vefa Sosyal Destek ekiplerinin çalışmalarına ilişkin verileri paylaştı.

Vefa Sosyal Destek Grubu, koronavirüs salgını döneminde vatandaşların ihtiyacına gönüllü bir şekilde koşuyor.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi İstanbul'da da Vefa ekipleri, gelen talepleri tek tek karşılıyor.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Vefa Sosyal Destek ekiplerinin 650 bin 948 çağrıyı cevaplandırdığını bildirdi.

"VEFA, İSTANBUL'DA HER GÜN ÇOĞALIYOR"

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'da her gün çoğalan bir şey var: 'Vefa'. 650 bin 948 çağrı alındı, 630 bin 955 talep, 19 bin 993 bilgilendirme gerçekleştirildi.

Kalbimizin hafızasında yer eden, vefa ve samimiyetle 650 bin 948 İstanbullu'ya cevap veren Vefa Sosyal Destek ekiplerimize canıgönülden teşekkür ediyorum."