İstanbul'da yağışlar barajlara yaradı
- İHA
- 16.12.2021 - 10:13
- Güncelleme : 16.12.2021 - 10:27
İstanbul'da son günlerde etkili olan sağanak yağışlar, barajların doluluk oranlarını yükseltti.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nden (İSKİ) edinilen verilere göre; İstanbul'da barajların doluluk oranı 11 Aralık’ta yüzde 41,1'den yüzde 42,7'ye yükseldi.
SON 5 GÜNDE YÜZDE 2,66
Son 5 gündeki artış oranı ise yüzde 2,66 oldu.
Yağmurların devam etmesi ve beklenen kar yağışlarıyla birlikte barajlardaki doluluk oranlarının daha da artacağı tahmin ediliyor.
BARAJLARDAKİ SON DURUM
Yine İSKİ verilerine göre İstanbul’daki barajlarda doluluk oranları şu şekilde:
- Alibey Barajı (Yüzde 21,85)
- Büyükçekmece (Yüzde 41,31)
- Darlık Barajı (Yüzde 35,48)
- Elmalı Barajı (Yüzde 53,18)
- Istrancalar (Yüzde 87,03)
- Kazandere Barajı (Yüzde 14,3)
- Ömerli Barajı (Yüzde 71,67)
- Papuçdere Barajı (Yüzde 7,12)
- Sazlıdere Barajı (Yüzde 21,26)
- Terkos Barajı (Yüzde 42,08)