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    İstanbul'da yağışlar barajlara yaradı

    Son günlerde etkili olan sağanak yağışlarla birlikte barajların doluluk oranları da artmaya başladı. Yağışların başladığı 11 Aralık'ta yüzde 41,1 olan doluluk oranı, bugün ise yüzde 43,76'ya çıktı.
    • İHA
    • 16.12.2021 - 10:13
    • Güncelleme : 16.12.2021 - 10:27
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    İstanbul'da yağışlar barajlara yaradı

    İstanbul'da son günlerde etkili olan sağanak yağışlar, barajların doluluk oranlarını yükseltti.

    İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nden (İSKİ) edinilen verilere göre; İstanbul'da barajların doluluk oranı 11 Aralık’ta yüzde 41,1'den yüzde 42,7'ye yükseldi.

    SON 5 GÜNDE YÜZDE 2,66

    Son 5 gündeki artış oranı ise yüzde 2,66 oldu.

    Yağmurların devam etmesi ve beklenen kar yağışlarıyla birlikte barajlardaki doluluk oranlarının daha da artacağı tahmin ediliyor.

    İstanbul da yağışlar barajlara yaradı #1

    BARAJLARDAKİ SON DURUM

    Yine İSKİ verilerine göre İstanbul’daki barajlarda doluluk oranları şu şekilde:

    - Alibey Barajı (Yüzde 21,85)

    - Büyükçekmece (Yüzde 41,31)

    - Darlık Barajı (Yüzde 35,48)

    - Elmalı Barajı (Yüzde 53,18)

    - Istrancalar (Yüzde 87,03)

    - Kazandere Barajı (Yüzde 14,3)

    - Ömerli Barajı (Yüzde 71,67)

    - Papuçdere Barajı (Yüzde 7,12)

    - Sazlıdere Barajı (Yüzde 21,26)

    - Terkos Barajı (Yüzde 42,08)

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