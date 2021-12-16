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İstanbul'da yağışlar barajlara yaradı

İstanbul'da yağışlar barajlara yaradı

Son günlerde etkili olan sağanak yağışlarla birlikte barajların doluluk oranları da artmaya başladı. Yağışların başladığı 11 Aralık'ta yüzde 41,1 olan doluluk oranı, bugün ise yüzde 43,76'ya çıktı.