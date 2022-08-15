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Gök gürültülü sağanak yağış 24 C

    İstanbul'da yağmur hava trafiğini de etkiledi

    Sabah saatlerinde başlayan ve giderek etkisini artıran yağmur, İstanbul'da hayatı felç etti. Yağmurun hava ulaşımını da etkilemesiyle pilotlar havada tur atmak zorunda kaldı.
    • 15.08.2022 - 12:13
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    İstanbul'da yağmur hava trafiğini de etkiledi

    İstanbul Valiliği ve AKOM tarafından dün öğle saatlerinde İstanbul için şiddetli yağış uyarısı yapıldı.

    Bu sabah saatlerinde etkisini gösteren yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.

    Birçok bölgede su taşkınlarına neden olan yağmur nedeniyle araçlar yola kaldı, vatandaşlar göle dönen caddelerde yürümek zorunda kaldı.

    Uçaklar iniş yapamadı

    Öte yandan yağmur hava trafiğini de olumsuz yönde etkiledi.

    Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapmak isteyen uçaklar iniş sırasında zor anlar yaşadı.

    Pilotlar havada tur atmak zorunda kaldı

    CB (kümülonimbus) olarak adlandırılan ve yıldırımlara neden olan elektrik yüklü bulutlardan kaçınan pilotlar, havada dur atmak durumunda kaldı.

    Yakıt kritiğine giren uçak, olumsuz hava koşulları nedeniyle Çanakkale Havalimanı'na yönlendirildi.

    Kalkış seferleri aksadı

    Uçakların yakıt kritiğine girmemesi için 09.28-10.20 saatleri arasında Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapan uçaklara öncelik verilirken, kalkış seferlerinde ise yarım saatlik gecikmeler yaşandı.

    İstanbul da yağmur hava trafiğini de etkiledi #1


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