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- İstanbul'da yağmur sonrası yollar göle döndü
İstanbul'da yağmur sonrası yollar göle döndü
İstanbul'un bazı ilçelerinde şiddetli yağmur ve dolu yağışı hayatı adeta felç etti.
- DHA
- 18.06.2020 - 17:14
Öğle saatlerinden sonra İstanbul’un birçok ilçesinde sağanak yağış etkili olmaya başladı. Bazı ilçelerde ise dolu yağışları görüldü.
Yağış nedeniyle yollar göle döndü, araçlar yolda kaldı, bazı evleri ise su bastı.
ARAÇLAR YOLDA MAHSUR KALDI
Küçükçekmece TEM Otoyolu yan yolda bir anda bastıran yağışla birlikte sürücüler zor anlar yaşadı. Yol göle dönerken bazı araçlar su birikintilerini geçemedi
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