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    İstanbul'da yağmur sonrası yollar göle döndü

    İstanbul'da yağmur sonrası yollar göle döndü

    İstanbul'un bazı ilçelerinde şiddetli yağmur ve dolu yağışı hayatı adeta felç etti.
    • DHA
    • 18.06.2020 - 17:14
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    İstanbul'da yağmur sonrası yollar göle döndü

    Öğle saatlerinden sonra İstanbul’un birçok ilçesinde sağanak yağış etkili olmaya başladı. Bazı ilçelerde ise dolu yağışları görüldü.

    Yağış nedeniyle yollar göle döndü, araçlar yolda kaldı, bazı evleri ise su bastı.

    ARAÇLAR YOLDA MAHSUR KALDI

    Küçükçekmece TEM Otoyolu yan yolda bir anda bastıran yağışla birlikte sürücüler zor anlar yaşadı. Yol göle dönerken bazı araçlar su birikintilerini geçemedi

    İstanbul'dan sağanak yağış, sele dönüştü VİDEO

    YAĞMUR SONRASI İSTANBUL'DAN KARELER


    Fotoğraflar // İstanbul'da şiddetli yağmur ve dolu -1

    Fotoğraflar // İstanbul'da şiddetli yağmur ve dolu -2

    Fotoğraflar // İstanbul'da şiddetli yağmur ve dolu -3

    Fotoğraflar // İstanbul'da şiddetli yağmur ve dolu -4

    Silivri'de yağmur, evleri su bastı -1

    Silivri'de yağmur, evleri su bastı -2

    Silivri'de yağmur, evleri su bastı -3

    Silivri'de yağmur, evleri su bastı -4

    Arnavutköy'de çocuklar yağmurun tadını böyle çıkardı -1

    Arnavutköy'de çocuklar yağmurun tadını böyle çıkardı -2

    Arnavutköy'de çocuklar yağmurun tadını böyle çıkardı -3

    Arnavutköy'de çocuklar yağmurun tadını böyle çıkardı -4

    Arnavutköy'de çocuklar yağmurun tadını böyle çıkardı -5

    Arnavutköy'de çocuklar yağmurun tadını böyle çıkardı -6

    Arnavutköy'de çocuklar yağmurun tadını böyle çıkardı -7

    Arnavutköy'de çocuklar yağmurun tadını böyle çıkardı -8

    Arnavutköy'de çocuklar yağmurun tadını böyle çıkardı -9

    Arnavutköy'de çocuklar yağmurun tadını böyle çıkardı -10

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