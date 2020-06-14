İstanbul'da yağmura aldırış etmeden denize girdiler

Üsküdar Salacak Sahili'nde denize girenlerin yanı sıra güne sporla başlayanlar da dikkat çekti.

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağmur, aralıklarla devam ediyor.

Yağmura aldırış etmeyen bazı vatandaşlar ise Üsküdar Salacak Sahili'nde denize girdi.

Bazıları da güne sporla başladı.

"SOĞUK, SICAK FARK ETMİYOR"

Yağmura rağmen Salacak Sahili'nde denize giren vatandaşlardan Ercan Yürek, "İstanbul'un simgesi Kız Kulesi'nde böyle yağmurlu bir havada sevdiğiniz dostlarınızla yüzmeyi tavsiye ediyorum. Islanmaktan korkmayın, zaten ıslak çıkıyorsunuz. Soğuk, sıcak fark etmiyor. Her pazar günü buradayız. İstanbul'un en güzel yerinde kulaç atıyoruz" diye konuştu.