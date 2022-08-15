Megakentte etkili olan sağanak yağış sonrası yollar adeta göle döndü. Aracıyla yolda mahsur kalan genç, yardım gelmeyince şortunu giyerek suya atladı. Bir başka vatandaş ise balık tutmaya çalıştı.

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yağmurun etkileri devam ediyor.

Birçok bölgede vatandaşlar şiddetli yağış nedeniyle zor anlar yaşadı. İETT otobüsünü su bastı, caddeler göle döndü, araçlar mahsur kaldı...

Aracıyla mahsur kaldı

Yağmurdan en fazla etkilenen ilçelerden biri de Kağıthane oldu. Seyrantepe Mahallesi’nde otomobiliyle seyreden bir genç aracı bozulunca yolda mahsur kaldı.

Yardım gelmeyince suya atladı

Göle dönen caddede aracını kurtarmak için uğraşan genç, yetkililerden yardım gelmeyince bir an da şortunu giyerek suya atladı.

O anları gören vatandaşlar şaşkınlıkla video çekmeye başladı.

Göle dönen caddede balık tutmaya çalıştı

İHA'nın aktarımına göre; yine aynı bölgede bir başka vatandaş ise oltasını çıkartıp caddede balık tutmaya çalıştı.

Yaşanan ilginç anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

"Arabası suyun içinde kalınca kafayı sıyırdı"

Olayla ilgili konuşan Sedat Demirhan, “Çok şiddetli yağmur kaldı. Arkadaşın arabası suyun içinde kalınca kafayı sıyırdı. Suyun içine atlayarak yüzmeye başladı. Ben görünce şaşırdım, çocuk resmen atladı ve yüzmeye başladı inanamadım. Tabi aracı kullanılamaz hale geldi, ben de şaşırdım. Ben de o anları görünce kaydettim. Ben de sosyal medyada paylaştım ve hemen yayılmış. İlk kez böyle bir şey gördüm.

Oltayla balık tutan da vardı. Diğer vatandaşlar da şaşırdı ve görüntü almaya başladı. Kimse böyle bir şey beklemiyordu. Kağıthane’nin durumu bayağı kötüydü, her yeri sel götürmüş. Belediye ekipleri gelip müdahale etmiş” dedi.

İstanbul'dan sağanak sonrası manzaralar VİDEO





























