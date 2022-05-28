İstanbul'da yakalanan 1 tonluk uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

Türkiye rekoru olarak tarihe geçen 1 ton 117 kilogram metamfetaminin ele geçirilmesi ile ilgili adliyeye sevk edilen İran uyruklu R.K. ve beraberindeki 4 kişi tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 5 aylık çalışma sonucunda, iç piyasada satışa sunulmak üzere sevkiyatı yapılmış olan metamfetamin ile ilgili 24 Mayıs günü eş zamanlı operasyon düzenledi.

Beykoz ve Güngören ilçelerinde bulunan İran uyruklu örgüt lideri olan R.K. ve beraberindeki 4 İran uyruklu şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

1 ton 117 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Operasyonlarda, 1 ton 117 kilogram gelen sıvı ve kristal halde metamfetamin ele geçirildi.

Bakan Soylu: İran uyruklu baron ve çetesi çökertildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Uyuşturucuda yine büyük operasyon; Uzun süreli takip sonucu Türkiye’de tek seferde rekor; 1 ton 117 kilogram metamfetamin kristal ve sıvı ele geçirildi. İran uyruklu baron, R.K. ve çetesi çökertildi. Tebrikler Türk Polisi, Tebrikler İstanbul Emniyeti" ifadelerini kullanmıştı.

5 kişi tutuklandı

DHA'nın haberine göre, operasyon sonucunda yakalanan örgüt lideri R.K. ve beraberindeki 4 şüpheli bugün Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 5 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.









