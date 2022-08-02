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    • İstanbul'da yanlış anlaşılma yüzünden çıkan kız kaçırma iddiası mahalleyi karıştı

    İstanbul'da yanlış anlaşılma yüzünden çıkan kız kaçırma iddiası mahalleyi karıştı

    İstanbul Zeytinburnu'nda evden kaçan 2 genç kız, arkadaşlarının telefonundan ailelerini aradı. Kızların kaçırıldığını düşünen aileler, çocukların evini bastı.
    • 02.08.2022 - 18:44
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    İstanbul'da yanlış anlaşılma yüzünden çıkan kız kaçırma iddiası mahalleyi karıştı

    Dün saat 23.00 sıralarında İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi Çırpıcı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 17 yaşındaki genç kız ve 19 yaşındaki teyzesi evi terk etti.

    Yanlarına telefon almayan genç kızlar, aynı mahallede oturan yabancı uyruklu arkadaşlarının cep telefonunu kullanarak ailelerine haber verdi.

    Aileden 2 kişi bıçaklandı

    Kızlar eve dönmeyince aile, kaçırdığını düşündükleri yabancı uyruklu gencin evini taşladı. Yabancı uyruklu genç ise aileden 2 kişiyi bıçakladı.

    Mahallede duyulmasıyla birlikte olaylar daha da büyüdü. İhbar üzerine mahalleye çok sayıda çevik kuvvet polisi sevk edildi. Uzun uğraşlar sonunda kalabalık grup dağıtıldı.

    Evden kaçan kızlar bulundu

    Evden kaçan 17 ve 19 yaşlarındaki iki genç kız ise polis ekiplerince Bahçelievler'de kimlik kontrolü sırasında bulundu.

    DHA'nın haberine göre, yabancı uyruklu genç polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    İstanbul da yanlış anlaşılma yüzünden çıkan kız kaçırma iddiası mahalleyi karıştı #1

    İstanbul da yanlış anlaşılma yüzünden çıkan kız kaçırma iddiası mahalleyi karıştı #2

    İstanbul da yanlış anlaşılma yüzünden çıkan kız kaçırma iddiası mahalleyi karıştı #3


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