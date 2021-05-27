İstanbul’da yapılan koronavirüs denetimlerinde 245 bin lira ceza uygulandı

İstanbul’da yapılan koronavirüs denetimlerinde 245 bin lira ceza uygulandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde gerçekleştirdiği koronavirüs denetimlerinde, 15 iş yeri ve 89 kişiye toplamda 244 bin 738 TL ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün kent genelinde koronavirüs tedbirlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

EKİPLER TEK TEK DENETLEDİ

Ekipler 23 bin 391 işyeri, 457 pazaryeri, bin 849 taksi ve toplu taşıma aracı tek tek denetledi.

244 BİN 738 LİRA CEZA

Denetlenen yerlerde maske ve sosyal mesafe kurallarına riayet etmediği, sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde açık olduğu ve canlı müzik eşliğinde faaliyette bulunduğu belirlenen 15 iş yeri ve 89 kişiye idari işlem uygulanırken, toplamda 244 bin 738 TL ceza kesildi.