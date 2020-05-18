İstanbul'da yasağa rağmen sokağa çıkan gence para cezası

Sokağa çıkma kısıtlamasında yasağı ihlal ettiği gerekçesiyle ceza yazılan genç, "Arkadaşlarıma kahve almıştım, onu götürüyordum" dedi.

İstanbul'da, koronavirüsle mücadele kapsamında 4 günlük sokağa çıkma yasağına yönelik denetimler devam ediyor.

Kadıköy Kozyatağı’nda polis ekipleri, denetimler sırasında bir aracı durdurdu.

"3 BİN 182 LİRA PARA CEZASI YEDİM"

Sürücü Kazım Mert Yalçın'a (25), Umumı Hıfzısıhha Kanunu’na göre sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı gerekçesiyle 3 bin 182 lira para cezası kesildi.

Yalçın, “Ben pazartesi, salı günü sabah 08.00 öğle 16.00 arasında sokağa çıkılabilir diye biliyordum. Arkadaşlarıma kahve almıştım, onu götürüyordum. 3 bin 182 lira para cezası yedim. Çıkmışken götüreyim kahveleri de ayıp olmasın.” dedi.

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan sürücüye ceza