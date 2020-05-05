İstanbul'da yasak kalkınca taksiler yollara çıktı

Taksilerin trafiğe çıkışında tek-çift plaka uygulaması sona ererken, kısıtlamanın kalkmasının ardından tüm ticari taksiler bugün çalıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taksilerde kısıtlamanın kaldırılacağını açıklamasının ardından tek-çift plaka uygulaması sona erdi.

TAKSİLER YOLLARA DÜŞTÜ

Gece saat 00.00 itibarıyla yasağın kalkmasıyla, İstanbul’da tüm plakalı taksiler çalışmaya başlarken, Avcılar’da da duraklarına gelen taksiciler, araçlarını temizleyerek durakta müşteri bekledi.

"DIŞARI ÇIKAN YOK"

Gökmen Atalay adlı taksici, insanlar evlerinde oldukları için işlerinde durgunluk olduğunu belirterek, "Dışarı çıkan yok, işlerimiz düşük. Araçların hepsi de çıkmaya başladı. Tüm araçlar çıkıyor. 2-3 saatte bir sıra geliyor" dedi.

Yasak kalktı, taksiler yollara çıktı

"DURAKLARDA YIĞILMA OLDU"

Bir diğer taksici ise alışveriş merkezleri başta olmak üzere iş yerlerinin kapalı olması nedeniyle müşteri bulunamadığını söyleyerek, “Bugün başladı sistem. Tam olarak bütün AVM’ler olsun, dükkanlar olsun açılmadığı için yığılma var duraklarda. Araçlar çok nadir işe gidiyorlar. Bunlar geçici. AVM’ler açıldığı gün olsa daha iyi olurdu” diye konuştu.