İstanbul'da yaşayan 15 yaşındaki Yüsra Yavuz'dan haber alınamıyor Bağcılar ilçesinde okula gitmek için evden çıkan 15 yaşındaki Yüsra Yavuz'dan haber alınamıyor. Kızlarının bulunmasını isteyen aile, hayatından endişe duyuyor.

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İHA

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde ailesine "Okula gidiyorum" diye evden çıkan ve bir daha dönmeyen 15 yaşındaki Yüsra Yavuz için endişeli bekleyiş sürüyor.

Bağcılar Çınar Mahallesi'nde oturan 15 yaşındaki Yüsra Yavuz 23 Eylül pazartesi günü sabah saat 08.00 saatlerinde okula gitmek için evden çıktı.

Kızlarından o zamandan beri haber alamayan aile polise giderek kayıp ihbarında bulundu.

Aile haber alamadıkları kızlarının hayatından endişe duyuyor.

"OKULLA EVİN ARASI 10 DAKİKA"

Konuyla ilgili konuşan Yüsra'nın babası İsmail Yavuz, şunları söyledi:

Dün sabah itibarıyla okula gidiyorum diye evden çıktı. Okulla evin arası yaklaşık 10 dakika zaten, daha sonrasında kendisinden haber alamadık. Öğle saatlerinde kuzeniyle telefonda görüştüğünü öğrendik.



Kuzenine 'Ben bugün hastayım, okula gelemeyeceğim' diyerek okula gitmemiş. Kuzeni öğlen bunu annesine söylüyor, o da durumu eşime iletiyor. Biz de bu şekilde haberdar olduk. Durum tamamen polise intikal etti, süreç bu şekilde devam ediyor.

"OYNADIĞI BİLGİSAYAR OYUNUNDA BİR ÇOCUKLA TANIŞTIĞINI KUZENİNDEN ÖĞRENDİK"

Kızım çok içine kapanık bir çocuk, kendisi sürekli bilgisayarda vakit geçiriyor. Oynadığı bir bilgisayar oyununda bir çocukla tanıştığını kuzeninden öğrendik. Kızımızın tanıştığı bu çocukla birlikte gitmiş olabileceğinden şüpheleniyoruz. Bu, şu an sadece bir şüphe; polisten gelen kesin bir bilgi yok. Şu anda polisler tarafından çok ciddi bir çalışma yürütülüyor. Umarım en kısa zamanda bir netice alırız. Duyanların ve bilenlerin lütfen bizimle iletişime geçmesini rica ediyoruz.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)