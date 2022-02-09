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    İstanbul'da yaşları 17 ile 20 arasında olan 6 kişilik gasp çetesi yakalandı

    İstanbul'un Bakırköy, Beyoğlu, Esenler, Esenyurt ve Şişli ilçelerinde yaşları 17 ile 20 arasında değişen gasp çetesi üyeleri yakalanarak, gözaltına alındı.
    • DHA
    • 09.02.2022 - 19:10
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    İstanbul'da yaşları 17 ile 20 arasında olan 6 kişilik gasp çetesi yakalandı

    Emniyet ekipleri, İstanbul'un Bakırköy, Beyoğlu, Esenler, Esenyurt ve Şişli ilçelerinde farklı tarihlerde gerçekleşen gasp olayları hakkında çalışma başlattı.

    Gasp olayını gerçekleştirdiği tespit edilen yaşları 17 ila 20 arasında değişen 6 şüpheli, ekipler tarafından yakalandı.

    Gözaltına alınan 6 şüpheli önce gasp olayını gerçekleştirmek istedikleri yere gelerek burada görüştükleri ardından gözüne kestirdikleri kişileri gasp ettiği belirlendi.

    ÇETE ÜYELERİNİN ÖZELLİKLE KAMERALARIN OLMADIĞI BÖLGELERİ SEÇTİĞİ BELİRLENDİ

    Ayrıca şüphelilerin Azat, Ester, Şahin, Mami şeklinde kod adlarının olduğu ve gasp edecekleri yerlede güvenlik görevleri varsa onları oyalamak için çeşitli taktiklerle kafa karıştırmaya çalıştıkları tespit edildi. Çete üyeleri özellikle yakalanmamak için kameranın olmadığı bölgeleri seçtiği ve olayı gerçekleştirdiği belirlendi.

    İstanbul da yaşları 17 ile 20 arasında olan 6 kişilik gasp çetesi yakalandı #1

    80 SAAT BOYUNCA KAMERA KAYDI İNCELENDİ

    Olayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekiplerin çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 80 saat boyunca şüphelilere yönelik kamera kaydını inceledi.

    İnceleme sonucunda Rızan Ş.'yi ve kiralık evde kaldığı belirlenen Mami kod isimli Şahin K, Ester kod isimli Eyüp E, şahin kod isimli Doğan S, Erken E. ve Yaprak T. bulundukları adreste gözaltına alındı.

    TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Yakalanan Şüphelilerin Çocuk Şube Müdürlüğü'nde yapılan detaylı sorgulamasında şüphelilerin toplamda 50 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    İstanbul da yaşları 17 ile 20 arasında olan 6 kişilik gasp çetesi yakalandı #2

    İstanbul da yaşları 17 ile 20 arasında olan 6 kişilik gasp çetesi yakalandı #3

    İstanbul da yaşları 17 ile 20 arasında olan 6 kişilik gasp çetesi yakalandı #4

    İstanbul da yaşları 17 ile 20 arasında olan 6 kişilik gasp çetesi yakalandı #5


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