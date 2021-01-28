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    İstanbul'da yediemin otoparklarına yüzde 44 zam 

    İstanbul'da yediemin otoparklarına yüzde 44 zam yapılırken, İBB Ulaşımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, "Çok büyük bir tepki alacağını zannetmiyorum" dedi.
    • DHA
    • 28.01.2021 - 16:07
    • Güncelleme : 28.01.2021 - 16:28
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    İstanbul'da yediemin otoparklarına yüzde 44 zam 

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirildi.

    İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığındaki toplantıda, yediemin otoparklarına yüzde 44'lük zam gündeme geldi.

    Teklif oy birliği ile kabul edildi.

    "TEPKİ ALACAĞINI SANMIYORUM"

    Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İBB Ulaşımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, "Çok büyük bir tepki alacağını zannetmiyorum. Zaten bugün özellikle şehir merkezinde ödenen otopark ücretlerinin çok çok altında baktığımız zaman." diye konuştu.

    İstanbul da yediemin otoparklarına yüzde 44 zam  #1

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