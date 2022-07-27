İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' denetimi: Araçlar tek tek arandı
İstanbul genelinde gerçekleştirilen denetimlerde araçlar tek tek arandı, şüphelilerin kimlik sorgulaması yapıldı.
- 27.07.2022 - 22:07
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından saat 19.00 sıralarında il genelinde 'Yeditepe Huzur' denetimleri yapıldı.
İlçe emniyet müdürlükleri, Asayiş Şube, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık ve Narkotik Suçlarla Mücadele şube müdürlüklerinden ekipler katıldı.
Araçlar arandı, sürücü ve araçların belgeleri incelendi
Maltepe'deki denetimlerde durdurulan araçlar tek tek aranırken, sürücü ve araçların belgeleri incelendi. Şüpheli görülen kişiler kimlik sorgulamasından geçirildi.