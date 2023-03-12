İstanbul'da ekipler, güvenliği sağlamak için 'Yeditepe Huzur' denetimlerini tüm hızıyla sürdürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde yapılan denetimler saat 20.00'de başladı.
Araçlar narkotik köpeğiyle arandı
Taksim Meydanı'nda yapılan denetimde durdurulan araçlar arandı, vatandaşlara Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.
Denetimde hassas burunlu narkotik köpeği 'Kanıt' da katıldı. Kanıt, durdurulan araçları tek tek aradı.
Çok sayıda ekibin katıldığı denetimlerin gecenin ilerleyen saatlerine kadar süreceği bildirildi.