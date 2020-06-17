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    İstanbul'da 'yeni normal' denetiminde 43 cezai işlem

    Vali Ali Yerlikaya; konaklama tesisleri, restoran, lokanta ve kafe gibi yerlerin denetlendiğini söyledi.
    • AA
    • 17.06.2020 - 12:31
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    İstanbul'da 'yeni normal' denetiminde 43 cezai işlem

    Koronavirüs salgını sonrası dönemde İstanbul'da denetimler devam ediyor.

    Bu kapsamda İstanbul Valiliği, "yeni normal"e uyulması konusunda kent genelinde eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi.

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesaplarından denetimlerle ilgili paylaşımda bulundu. Vali Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

    4 BİN 168 İŞ YERİ DENETLENDİ

    "Yeni normal denetimleri kapsamında 39 ilçemizde dün gece emniyet ve jandarma ekiplerimiz, konaklama tesisleri, restoran, lokanta, kafe vb. işletmelerde denetim gerçekleştirdi. 4 bin 168 iş yeri, 149 konaklama tesisi denetlendi, 43 cezai işlem uygulandı."

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