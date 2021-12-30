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    İstanbul'da yılbaşı öncesi asayiş denetimi

    İstanbul'da yılbaşı öncesi Yeditepe Huzur Denetimi yapıldı. Helikopter destekli yılın son denetiminde, şüpheli görülen araçlar didik didik arandı.
    • DHA
    • 30.12.2021 - 20:58
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    İstanbul'da yılbaşı öncesi asayiş denetimi

    Yılbaşı öncesi İstanbul'un 39 ilçesinde eş zamanlı olarak Yeditepe Huzur Denetimi yapıldı.

    İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetim Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Foto Filim Şube Müdürlüğü ekipleri ve Motosikletli Polis Timlerinin katılımıyla 195 noktada gerçekleştirilen denetimlerde, şüphe üzerine durdurulan araçlar didik didik arandı.

    GBT SORGUSU YAPILDI

    Üst araması yapılan sürücü ve yolculara ayrıca Genel Bilgi Taraması (GBT) uygulandı.

    NARKOTİK KÖPEĞİ UYUŞTURUCU MADDE ARADI

    Taksim Meydanı'nda helikopter destekli olarak gerçekleştirilen denetimde, 'Kanıt' adlı narkotik köpeği de araçlarda uyuşturucu madde aradı.

    İstanbul da yılbaşı öncesi asayiş denetimi #1

    İstanbul da yılbaşı öncesi asayiş denetimi #2

    İstanbul da yılbaşı öncesi asayiş denetimi #3

    İstanbul da yılbaşı öncesi asayiş denetimi #4

    İstanbul da yılbaşı öncesi asayiş denetimi #5

    İstanbul da yılbaşı öncesi asayiş denetimi #6

    İstanbul da yılbaşı öncesi asayiş denetimi #7

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