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İstanbul'da yılbaşında güvenlik personeli 24 saat görev yapacak

İstanbul'da yılbaşında güvenlik personeli 24 saat görev yapacak

İstanbul Valiliği, yılbaşında güvenlik personelinin 24 saat görev yapacağını duyurdu. Buna göre 31 Aralık gecesi, 2 bin 314 personel görev yapacak...