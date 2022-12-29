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    İstanbul'da yılbaşında güvenlik personeli 24 saat görev yapacak

    İstanbul Valiliği, yılbaşında güvenlik personelinin 24 saat görev yapacağını duyurdu. Buna göre 31 Aralık gecesi, 2 bin 314 personel görev yapacak...
    • 29.12.2022 - 16:05
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    İstanbul'da yılbaşında güvenlik personeli 24 saat görev yapacak

    İstanbul Valiliği,  megakent sakinlerinin yeni yıla huzur ve güven ortamı içerisinde girmelerini temin etmek önlem alındığını bildirdi.

    Valilik açıklamasında; genel güvenliğin, asayişin muhafazası ile kamu düzenini sağlamak amacıyla İçişleri Bakanlığı'nın genelgeleri doğrultusunda, kentte yılbaşı güvenlik tedbirleri alındığı belirtildi.

    2 bin 314 personel çalışacak

    Açıklamada, “İstanbul’umuzda yeni yılı huzur ve güven içinde karşılayabilmemiz için 290 tim, 2 bin 314 personel, 313 araç ile jandarma, 46 bin 509 personel, 4 bin 549 ekip, 1 helikopter, 10 deniz botu, 5 dedektör köpek ile emniyet, 210 personel, 32 unsur ile Sahil Güvenlik personelimiz görevlerinin başında olacaktır.” ifadelerine yer verildi.

    İstanbul da yılbaşında güvenlik personeli 24 saat görev yapacak #1


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