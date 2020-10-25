İstanbul'da gece saatleriyle bir çok noktada yoğun sis etkili olurken, trafikte görüş mesafesi düşünce sürücüler de zor anlar yaşadı.

İstanbul genelinde geceden itibaren, yoğun sis etkili olmaya başladı.

Özellikle TEM Otoyolu Hasdal geçişi, D-100 Karayolu Cevizlibağ, Haliç ve Okmeydanı geçişleriyle, Kemerburgaz ve Silivri'de yoğun sis etkili oldu.

Ayrıca 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de sis zaman zaman etkili oldu. Sis nedeniyle trafikte görüş mesafesi düştü.

İstanbul'da yoğun sis, sürücüleri zorladı

SİLİVRİ'DE GÖRÜŞ NEREDEYSE SIFIR

Silivri'de de gece saatlerinde etkili olmaya başlayan yoğun sis, görüş mesafesini düşürdü.

D-100 Karayolu'nda sürücüler görüş mesafesinin azlığı nedeniyle sıkıntı yaşadı.

ARAÇLAR VE BİNALAR SİSTE KAYBOLDU

Yoğun sisten dolayı park halinde olan otomobiller ile binalar neredeyse görünmez hale geldi.