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    İstanbul'da yoğun sis, sürücüleri zorladı

    İstanbul'da gece saatleriyle bir çok noktada yoğun sis etkili olurken, trafikte görüş mesafesi düşünce sürücüler de zor anlar yaşadı.
    • DHA
    • 25.10.2020 - 07:38
    • Güncelleme : 25.10.2020 - 08:39
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    İstanbul'da yoğun sis, sürücüleri zorladı

    İstanbul genelinde geceden itibaren, yoğun sis etkili olmaya başladı.

    Özellikle TEM Otoyolu Hasdal geçişi, D-100 Karayolu Cevizlibağ, Haliç ve Okmeydanı geçişleriyle, Kemerburgaz ve Silivri'de yoğun sis etkili oldu.

    Ayrıca 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de sis zaman zaman etkili oldu. Sis nedeniyle trafikte görüş mesafesi düştü.

    İstanbul'da yoğun sis, sürücüleri zorladı

    İstanbul da yoğun sis, sürücüleri zorladı #1

    SİLİVRİ'DE GÖRÜŞ NEREDEYSE SIFIR

    Silivri'de de gece saatlerinde etkili olmaya başlayan yoğun sis, görüş mesafesini düşürdü.

    D-100 Karayolu'nda sürücüler görüş mesafesinin azlığı nedeniyle sıkıntı yaşadı.

    İstanbul da yoğun sis, sürücüleri zorladı #2

    ARAÇLAR VE BİNALAR SİSTE KAYBOLDU

    Yoğun sisten dolayı park halinde olan otomobiller ile binalar neredeyse görünmez hale geldi.

    İstanbul da yoğun sis, sürücüleri zorladı #3

    İstanbul da yoğun sis, sürücüleri zorladı #4

    İstanbul da yoğun sis, sürücüleri zorladı #5

    İstanbul da yoğun sis, sürücüleri zorladı #6

    İstanbul da yoğun sis, sürücüleri zorladı #7

    İstanbul da yoğun sis, sürücüleri zorladı #8

    İstanbul da yoğun sis, sürücüleri zorladı #9

    İstanbul da yoğun sis, sürücüleri zorladı #10

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