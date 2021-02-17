İstanbul'da yoğun trafik görüldü
- İHA
- 17.02.2021 - 09:07
- Güncelleme : 17.02.2021 - 09:34
Günlerdir süren kar yağışıyla birlikte beyaza bürünen İstanbul'da, kar yağışı etkilerini sürdürüyor.
Hafta içi olması sebebiyle iş yerlerine gitmek üzere sabahın erken saatlerinde yola koyulanlar İstanbul trafiğiyle karşılaştı.
Trafiği olumsuz etkileyen yağışların, kentin belirli noktalarında akışı kilitlediği görüldü.
YOĞUNLUK, YÜZDE 70'LERE DAYANDI
Trafik yoğunluk haritası yüzde 70'lere dayanırken, etkili olan kar yağışı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde de trafik yoğunluğuna yol açtı.
İstanbul'da yoğun trafik görüldü VİDEO
KÖPRÜ KİLİTLENDİ
İstanbul Anadolu Yakası'nda kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlerden Altunizade' den başlayan trafik, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar uzanıp yoğun trafik oluşturdu.
AVRUPA YAKASI'NDA YOĞUNLUK
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde çift yönlü trafik oluştu. Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçmeye çalışan sürücüler zor anlar yaşadı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre trafik yoğunluğu saat 09.00 itibarıyla yüzde 67’yi gördü.