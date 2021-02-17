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    İstanbul'da yoğun trafik görüldü

    İstanbul'da yoğun trafik görüldü

    Kar yağışının etkisini gösterdiği İstanbul'da trafik yoğunluğunun yüzde 70'lere dayandığı görüldü.
    • İHA
    • 17.02.2021 - 09:07
    • Güncelleme : 17.02.2021 - 09:34
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    Günlerdir süren kar yağışıyla birlikte beyaza bürünen İstanbul'da, kar yağışı etkilerini sürdürüyor.

    Hafta içi olması sebebiyle iş yerlerine gitmek üzere sabahın erken saatlerinde yola koyulanlar İstanbul trafiğiyle karşılaştı.

    Trafiği olumsuz etkileyen yağışların, kentin belirli noktalarında akışı kilitlediği görüldü.

    YOĞUNLUK, YÜZDE 70'LERE DAYANDI

    Trafik yoğunluk haritası yüzde 70'lere dayanırken, etkili olan kar yağışı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde de trafik yoğunluğuna yol açtı.

    İstanbul'da yoğun trafik görüldü VİDEO


    İstanbul da yoğun trafik görüldü #1

    KÖPRÜ KİLİTLENDİ

    İstanbul Anadolu Yakası'nda kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlerden Altunizade' den başlayan trafik, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar uzanıp yoğun trafik oluşturdu.

    İstanbul da yoğun trafik görüldü #2

    AVRUPA YAKASI'NDA YOĞUNLUK

    15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde çift yönlü trafik oluştu. Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçmeye çalışan sürücüler zor anlar yaşadı.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre trafik yoğunluğu saat 09.00 itibarıyla yüzde 67’yi gördü.

    İstanbul da yoğun trafik görüldü #3

    İstanbul da yoğun trafik görüldü #4

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