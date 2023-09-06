İstanbul'da yol verme kavgası! Taksi şoförünü bacağından vurdular İstanbul Laleli’de ticari taksi şoförü tartıştığı motosikletli kişiler tarafından silahla bacağından vuruldu. Şüpheliler olay yerinden kaçarken olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

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İHA

Trafikte yaşanan yol verme kavgalarına bir yenisi daha eklendi..

İstanbul'da yaşanılan kavgada kan aktı..

Mimar Kemalettin Mahallesi Şair Haşmet Sokakt'a saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda, ticari taksi şoförü Süleyman K. ile motosikletli sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşandı.

Ticari taksi şoförü uzaklaşmak isteyince motosikletli sürücü ve beraberindeki 2 kişi aracın peşine takıldı. Şüpheliler, taksinin bagajına vurarak aracın lastiğine ateş etti.

Bacağından vurdular

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Bunun üzerine ticari taksi şoförü elinde tornavidayla aracından indi. Şüphelilerden biri tabancayı ateşleyerek taksi şoförünü bacağından vurdu.

Olayın ardından şüpheliler kaçarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı taksi şoförü Süleyman K., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

"Çıkarıp silahla vurdu"

Yaşananları anlatan bir esnaf, “Ben dükkanın önünde oturuyordum. Adamlar taksinin arkasına vurdu. Taksici de elinde tornavidayla çıktı. O da çıkarıp silahla vurdu. Bir de arka lastiğine sıktı” dedi.

Silahlı saldırı anı kamerada

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde 3 kişinin ticari taksiyi kovalayarak bagajına vurduğu görülüyor. Taksinin lastiğine ateş eden şüpheliler daha sonra aracından inen şoförü bacağından vuruyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)