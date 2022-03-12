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    İstanbul'da yüzlerce vatandaş otobüs duraklarında mahsur kaldı

    İstanbul'da yüzlerce vatandaş otobüs duraklarında mahsur kaldı

    Yoğun kar yağışıyla birlikte otobüs seferlerinin aksaması nedeniyle yüzlerce vatandaş, Kadıköy Uzunçayır metrobüs durağında mahsur kaldı.
    • İHA
    • 12.03.2022 - 23:12
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    İstanbul’da kent genelinde kar yağışı etkisini attırmaya devam ediyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle otobüs seferleri aksadı. Yaklaşık 300 kişi, Kadıköy Uzunçayır metrobüs durağında mahsur kaldı. Vatandaşlar soğuk havada saatlerce otobüs bekledi.

    "YÜZLERCE KİŞİ SOĞUKTA OTOBÜS BEKLİYORUZ"

    Yetkililere seslenen Ragıp Yılmaz isimli bir vatandaş “İşten geldim, yollar kapandı. Şuan mağduruz. Yüzlerce kişi soğukta otobüs bekliyoruz. Yetkililere sesleniyorum lütfen yardım edin.” dedi.

    İstanbul'da yüzlerce vatandaş otobüs duraklarında mahsur kaldı - VİDEO

    İstanbul da yüzlerce vatandaş otobüs duraklarında mahsur kaldı #1

    İstanbul da yüzlerce vatandaş otobüs duraklarında mahsur kaldı #2

    İstanbul da yüzlerce vatandaş otobüs duraklarında mahsur kaldı #3

    İstanbul da yüzlerce vatandaş otobüs duraklarında mahsur kaldı #4


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