İstanbul'da zincirleme kaza: 6 yaralı
- İHA
- 21.08.2021 - 05:02
- Güncelleme : 21.08.2021 - 06:14
İstanbul Bayrampaşa ilçesinde feci bir kaza meydana geldi.
İmran Onur idaresindeki otomobil sürücüsünün, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak beton refüje çarptı.
Bu esnada aynı yöne giden Emirhan Gül idaresindeki otomobil, sol şeritte refüjde peyzaj sulaması yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait kamyonete arkadan çarptı.
KAZADA 6 KİŞİ YARALANDI
Kazanın meydana geldiğini gören sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıları araçlardan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Kamyonete çarpan otomobilin içindeki 3 kişi ambulanslar ile çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluşunca, yol temizleme ekiplerinin çalışmasının ardından trafik normal akışına döndü.