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İstanbul’daki barajlar son yağışlarla birlikte doldu

İstanbul’daki barajlar son yağışlarla birlikte doldu

Şubat ayının sonu ve mart ayının ilk haftasında etkili olan yağışlar ile birlikte İstanbul’daki barajlarda genel doluluk oranı yüzde 83.78 seviyesine geldi.