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    İstanbul’daki barajlar son yağışlarla birlikte doldu

    Şubat ayının sonu ve mart ayının ilk haftasında etkili olan yağışlar ile birlikte İstanbul’daki barajlarda genel doluluk oranı yüzde 83.78 seviyesine geldi.
    • İHA
    • 05.03.2022 - 10:17
    • Güncelleme : 05.03.2022 - 10:32
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    İstanbul’daki barajlar son yağışlarla birlikte doldu

    İstanbul'da mevsim normallerinin altında yağış alan sonbaharın ardından barajların doluluk oranlarında büyük düşüşler yaşanmıştı.

    2021 yılının Kasım ayında genel doluluk oranı yüzde 41.19 olarak ölçülen baraj doluluk oranları, 2022 yılının Mart ayında yüzde 83.78’e yükseldi.

    EN FAZLA ÖMER BARAJI DOLDU

    Sene başından itibaren kar ve sağanak yağışların etkisini göstermesi ile birlikte İstanbul’da bulunan barajlarda en fazla doluluk oranına sahip olan baraj ise Ömerli Barajı.

    Anadolu Yakasında bulunan Ömerli Barajının doluluk oranı 92.15 olarak ölçüldü.

    İstanbul’da son yağışlar ile barajlar yüzde 83.78 seviyesine geldi VİDEO

    İSTANBUL’DAKİ BARAJLARIN DOLULUK ORANI

    İstanbul’da bulunan barajların doluluk oranı ise şu şekilde ölçüldü:

    Alibeyköy Barajı (% 76.21)

    Büyükçekmece Barajı (% 80.73)

    Darlık Barajı (% 91.46)

    Elmalı Barajı (% 98.65)

    Istrancalar Barajı (% 96.6)

    Kazandere Barajı (% 100)

    Ömerli Barajı (% 92.15)

    Pabuçdere Barajı (% 94.99)

    Sazlıdere Barajı (% 54.69)

    Terkos Barajı (% 79.7)

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    İstanbul’daki barajlar son yağışlarla birlikte doldu #2

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