İstanbul'daki fabrikada yangın çıktı
- İHA
- 12.12.2021 - 04:11
- Güncelleme : 12.12.2021 - 05:54
İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki bir plastik fabrikasında yangın meydana geldi.
4 bin 500 metre karelik alan üzerinde faaliyet gösteren plastik fabrikası alev alev yandı.
1 İTFAİYE ERİ DUMANDAN ZEHİRLENDİ
İhbar üzerine olay yerine İstanbul’un birçok ilçesinden itfaiye ekipleri sevk edilirken polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Ölü veya yaralının olmadığı yangında bir itfaiye eri dumandan zehirlendi.
Dumandan etkilenen itfaiye erine sağlık ekipleri ambulansın içinde müdahale ederken durumunun ciddi olmadığı belirtildi.
YANGIN 1 SAAT 35 DAKİKA SONRA SÖNDÜRÜLDÜ
Yangın İtfaiye ekiplerinin 1 saat 15 dakikalık yoğun çalışması sonrası söndürüldü.
İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken plastik fabrikasında büyük hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis de çevrede önlem aldı.