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İstanbul'daki fabrikada yangın çıktı

İstanbul'daki fabrikada yangın çıktı

Esenyurt ilçesindeki bir plastik fabrikada yangın çıkması sonucunda, çok sayıdaki itfaiye, polis, sağlık ekipleri ve su tankları bölgeye intikal etti.