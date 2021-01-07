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    İstanbul'daki iki havalimanında 15 kilogram kokain bulundu

    İstanbul'da Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında düzenlenen 3 ayrı operasyonda, 15 kilogram kokain ele geçirdi.
    • AA
    • 07.01.2021 - 11:36
    • Güncelleme : 07.01.2021 - 11:43
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    İstanbul'daki iki havalimanında 15 kilogram kokain bulundu

    İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda riskli olarak değerlendirdikleri yabancı uyruklu bir yolcuyu takibe aldı.

    Yolcunun valizi önce narkotik köpekler daha sonra X-Ray ile kontrol edildi.

    KUMAŞLARA EMDİRİLMİŞ KOKAİN TESPİT EDİLDİ

    Kontroller sonrasında açılıp aranan valiz içerisinde, kıyafetlerin arasında plakalar halinde gizlenmiş ve kumaşlara emdirilmiş uyuşturucu maddeye rastlandı.

    Yaklaşık 2,5 kilogram olduğu belirtilen kokaine ilişkin gözaltına alınan yolcu, polis merkezine götürüldü.

    İstanbul daki iki havalimanında 15 kilogram kokain bulundu #1

    Gümrük Muhafaza ekipleri, aldıkları bir istihbarat üzerine yine Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen yolcuların analizi yapılarak şüphelinin bagajı kontrol edildi.

    Yapılan kontrolde, valizinde bulunan kozmetik ürünlerden numune alınarak uyuşturucu test mendilleri ile analiz yapıldı.

    Yapılan analizde, bu ürünlere emdirilmiş şekilde yaklaşık 3.5 kilogram kokain bulunduğu tespit edildi. Bu operasyonda da bir şüpheli gözaltına alındı.

    İstanbul daki iki havalimanında 15 kilogram kokain bulundu #2

    MAKİNE PARÇALARI İÇERİSİNDE KOKAİN BULUNDU

    Atatürk Havalimanı kargo terminalinde gerçekleştirilen başka bir operasyonda ise bir makine parçasından şüphelenen ekipler kargoyu incelemeye aldı.

    Dedektör köpeklerin de kargoya tepki vermesi üzerine açılan pakette, metal makine parçalarının tamamen uyuşturucu ile doldurulduğu anlaşıldı.

    Yapılan incelemede, uyuşturucu maddenin 9 kilogram kokain olduğu belirlendi. Söz konusu operasyonda da 8 şüpheli gözaltına alındı.

    Üç operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

    İstanbul daki iki havalimanında 15 kilogram kokain bulundu #3

    İstanbul daki iki havalimanında 15 kilogram kokain bulundu #4

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