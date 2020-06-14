İstanbul'daki iki sahil çöplüğe döndü

Dün havanın güzel olmasıyla birlikte vatandaşlar sahillere ve parklara akın etti. Bugün Megakent'in önemli iki sahiline giden vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında şok oldu.

İstanbul'da vatandaşlar dün havanın güzel olmasıyla birlikte sahillere ve parklara akın etti.

Gün boyu mangal ve piknik yapan vatandaşlar doyasıya eğlendi.

Ancak akşam vakti evlerine dönen vatandaşlar, sahillerde çöplerini toplamayınca içler acısı manzara ortaya çıktı.

GÖREN ŞOKE OLDU

Bu sabah saatlerinde Beylikdüzü ve Küçükçemece'de bulunan ve sık kullanılan iki sahile gelen vatandaşlar, gördükleri kötü manzara karşısında şok oldu.

İstanbul'da iki sahilde vatandaşları şoka uğratan manzara İZLE

EKMEK BİLE ATTILAR

Hemen her noktada artık yemekler ve çöp dolu poşetleri gören vatandaşlar, duruma isyan etti. Bazı noktalarda ise ekmeklerin yerlere saçılmış durumda olduğu görüldü.

"BÖYLE GİDERSE ESKİYE DÖNÜYORUZ"

Piknik yapmaya gelen vatandaşlar çöp dolu sahil ve parklarda oturmak zorunda kaldı. Duruma isyan eden bir vatandaş, “Böyle bir şey olamaz. Bu durum hiç normal değil. Sağlık Bakanımız her gün uyarılarda bulunuyor ama dinleyen yok. Böyle giderse eskiye dönüyoruz.” dedi.