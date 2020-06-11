İstanbul'daki İSKİ kazısında tarihi kalıntılar bulundu

Ortaköy Meydanı'nda İSKİ tarafından yapılan atık su ve yağmur suyu kanallarının yenilenmesi çalışmaları sırasında, tarihi kalıntılara rastlanınca çalışmalar durduruldu.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesi, Ortaköy Meydanı'nda İSKİ'nin başlattığı altyapı çalışmaları kapsamında kazı yapan işçiler, tarihi kalıntılara rastlandı.

ANITLAR KURULU İNCELEME YAPACAK

Kalıntının bulunduğu alanın çevresi zabıta ekipleri tarafından kapatıldı ve inceleme yapılması için İstanbul Anıtlar Kurulu'na haber verildi.

Anıtlar kurulu görevlileri gelip gerekli incelemeleri yaptıktan sonra kuru, kalıntıların ne olduğu ve ne yapılacağına karar verilecek. Kalıntıların çıktığı alandaki İSKİ çalışmaları durduruldu.























