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    İstanbul'daki İSKİ kazısında tarihi kalıntılar bulundu

    Ortaköy Meydanı'nda İSKİ tarafından yapılan atık su ve yağmur suyu kanallarının yenilenmesi çalışmaları sırasında, tarihi kalıntılara rastlanınca çalışmalar durduruldu.
    • DHA
    • 11.06.2020 - 15:20
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    İstanbul'daki İSKİ kazısında tarihi kalıntılar bulundu

    İstanbul'un Beşiktaş ilçesi, Ortaköy Meydanı'nda  İSKİ'nin başlattığı altyapı çalışmaları kapsamında kazı yapan işçiler, tarihi kalıntılara rastlandı.

    ANITLAR KURULU İNCELEME YAPACAK

    Kalıntının bulunduğu alanın çevresi zabıta ekipleri tarafından kapatıldı ve inceleme yapılması için İstanbul Anıtlar Kurulu'na haber verildi.

    Anıtlar kurulu görevlileri gelip gerekli incelemeleri yaptıktan sonra kuru, kalıntıların ne olduğu ve ne yapılacağına karar verilecek. Kalıntıların çıktığı alandaki İSKİ çalışmaları durduruldu.

    Ortaköy'deki İSKİ kazısında tarihi kalıntılar bulundu -1


    Ortaköy'deki İSKİ kazısında tarihi kalıntılar bulundu -2

    Ortaköy'deki İSKİ kazısında tarihi kalıntılar bulundu -3

    Ortaköy'deki İSKİ kazısında tarihi kalıntılar bulundu -4

    Ortaköy'deki İSKİ kazısında tarihi kalıntılar bulundu -5

    Ortaköy'deki İSKİ kazısında tarihi kalıntılar bulundu -6

    Ortaköy'deki İSKİ kazısında tarihi kalıntılar bulundu -7

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