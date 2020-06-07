İstanbul'daki karpuzlu maganda yakalandı

Kucağında karpuzla minibüs kullanan ve makas atarak tehlike oluşturduğu o anları sosyal medyada paylaşan sürücüye, 360 lira para cezası uygulandı.

İstanbul'da çeşitli zamanlarda çektiği videolarda makas atarak ilerleyen ve hız kurallarını ihlal eden bir sürücü, kucağına aldığı karpuzu yerken minibüs kullandığı o anları sosyal medyada yayınlamıştı.

Trafikte hız kurallarını da dikkate almayan sürücü, tehlikeli anlara sebep olmuştu.

"CEZA GELİR, SIKINTI YOK"

Çektiği çok sayıdaki makas videolarını sosyal medya hesaplarında yayınlayan sürücü daha sonra yaptığı canlı yayında bir sonraki tehlikeli videosunu anlatarak takipçilerinden beğeni istemişti.

'Maganda olma' yorumlarına da aldırış etmeyen sürücü, "Ceza gelir kardeşim sıkıntı yok. Devletimiz göndersin. 5 bin 500 lira bir şey değil sıkıntı yok." ifadelerini kullanmıştı.

İstanbul trafiğinde karpuzlu maganda

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Görüntülerin paylaşılması üzerine harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, olay ile ilgili inceleme başlattı. 34 LEP 362 olan plakadan sürücüye ulaşan sivil trafik ekipleri, B.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

360 LİRA PARA CEZASI

Emniyette ifadesi alınan sürücü "Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin, trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri" suçundan bin 228 lira, "Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan yönetmelikte gösterilen diğer kurallara uymamak" suçundan 132 lira olmak üzere toplamda bin 360 lira idari para cezası kesildi.

EHLİYETİNE EL KOYULDU

Karayolları Trafik Kanunun 45. Maddesi'nce B.D.'nin sürücü belgesine geçici olarak el konuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan sürücü B.D. adli işlem için Beykoz Kavak Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.