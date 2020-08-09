Otobüs kazasından yaralı kurtulan yolculardan Aynur Akman, "Şoföre baktığımda yorgun görünüyordu" dedi.

İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasından, 4 yaşındaki oğlu Taha ile birlikte yaralı olarak kurtulan Aynur Akman, olayla ilgili konuştu.

Karabük'ten İstanbul'a gelen yolcu otobüsü Kuzey Marmara Otoyolu'nda bariyeri aşarak üstgeçide çarptı. Kazada 5 kişi hayatını kaybederken 25 kişi yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere sevkedildi.

"ŞOFÖR YORGUN GÖRÜNÜYORDU"

Yaralılardan Aynur Akman, "Gebze'de bir iki kere otobüs tekledi. Acele ediyordu, biraz da hızlı sürüyordu. Ondan sonra ilk mola verdiğimiz yerde zaten şoföre baktığımda yorgun görünüyordu. Mola vermiştik zaten. Ama böyle bir şey olacağını hiç düşünmedim. Herhalde yorgun diye düşündüm." dedi.

İstanbul'daki kazada yaralanan kişi: Şoför bitkindi ViDEO

"BİRKAÇ KİŞİ CAMDAN FIRLADI"

Akman, "3. köprüyü geçtikten sonra saat 06.05'te bir anda, ki herkes uyuyordu. Zaten otobüste bir anda yer sarsılmaya başladı. O an otobüs arazi kısmına girmiş zaten. O anda her şey karardı yani bütün camlar patladı. Birkaç kişi camdan fırladı. O andan sonrasını hiç hatırlamıyorum. O an çocuğuma sarıldım. O an travma geçirmesin diye onu sarmaladım. Gözlerini kapattım, sakinleştirmeye çalıştım.

"KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİNİ SÖYLÜYORLAR"



Kimse yoktu zaten o an birkaç kamyoncu geçti. Onlar geldi keserle kapıyı kırdılar. O sıkışmış olanları çıkartmaya çalıştılar. Ciddi anlamda sıkışanlar vardı. Önce onları bir çıkarmaya çalıştılar. Öyle yani verilmiş sadakamız varmış şükrediyoruz Allah'a. O şoför yorgundu. Yorgun ve bitkin duruyordu zaten. Ama kazadan yarım dakika önce kalp krizi geçirdiğini söylüyorlar." ifadelerini kullandı.

İstanbul'daki otobüs kazasında şoför uyudu iddiası ViDEO

Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü yoldan çıktı ViDEO