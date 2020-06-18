Hafta sonu yapılacak olan LGS sınavı için İstanbul’daki okullarda, bütün önlemler alındı.

20 Haziran tarihinde yapılacak olan LGS sınavı öncesi koronavirüs tedbirleri amacıyla, İstanbul’daki bütün okullar dezenfekte edildi ve sınava hazır hale getirildi.

SOSYAL MESAFE UYARI YAZILARI ASILDI

Avcılar Filibeli Ahmet Hilmi İmam Hatip Ortaokulu girişlerinde tüm tedbirlerin alındığı görüldü. Duvarlara ve yerlere sosyal mesafe uyarıları yazıları asıldı.

DEZENFEKTE EDİLEN SINIFLAR SINAV GÜNÜNE KADAR KAPATILDI

Dezenfekte edilen sınıflar dezenfekte sonrası kapatılarak, sınav günü için hazırlandı. Okul girişinde ayrıca masalara kalem ve silgi dışında maske ve dezenfektan da konuldu. Sınıflar ise sıralar yine sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde dizildi.

İstanbul’daki okullarda LGS hazırlıkları tamam VİDEO