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    İstanbul'daki otoparklarda taksi yoğunluğu

    Son günlerde artan taksi denetimi sonrası trafikten menedilen taksiler, otoparkları doldurdu.
    • 11.12.2022 - 11:28
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    İstanbul'daki otoparklarda taksi yoğunluğu

    Megakentte taksi tartışması devam ederken, denetimler de sürüyor.

    Şikayetler üzerine yapılan denetimlerde çok sayıda şoföre ceza kesilirken, araçlar da belli süreliğine trafikten menediliyor.

    Menedilen araçlar ise yediemin otoparklarına çekiliyor.

    Otoparklar doldu

    Son günlerde artan denetimler sonrası birçoğu 10 günlüğüne trafikten menedilen araçlar otoparkları doldurdu.

    Yediemin otoparklarındaki taksi yoğunluğu dikkat çekti.

    İBB, 10 ayı açıkladı

    6 Aralık'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2022 yılının ilk 10 ayında taksilere ilişkin toplam 63 bin 844 şikayet iletildiğini açıklamıştı.

    Şikayetlerin 28 bin 467'si Çözüm Merkezi tarafından ispatlandı.

    42 bin 560 TL ceza kesildi

    14 bin 93 şikayete yaptırım uygulanırken, 10 bin 696 farklı araca toplamda 42 bin 560 TL ceza kesildiği aktarıldı.

    DHA’nın haberine göre 2022'nin ilk 10 ayında 2 bin 27 aracın emniyet ve zabıta tespitiyle 10 gün süreyle trafikten menedilerek, çalışma ruhsatları askıya alındı.

    İstanbul daki otoparklarda taksi yoğunluğu #1

    İstanbul daki otoparklarda taksi yoğunluğu #2

    İstanbul daki otoparklarda taksi yoğunluğu #3

    İstanbul daki otoparklarda taksi yoğunluğu #4


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