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    İstanbul'daki sisli hava, kartpostallık manzara oluşturdu

    Sabah saatlerinde etkili olan sis, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve çevresindeki kartpostallık görüntüleri ortaya çıkardı.
    • AA
    • 07.02.2021 - 11:45
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    İstanbul'daki sisli hava, kartpostallık manzara oluşturdu

    İstanbul'da bu sabah gün doğumu, sisli hava eşliğinde gerçekleşti.

    Kent geneline hakim olan sisli havanın İstanbul Boğazı'ndaki manzarası ise görülmeye değer bulundu.

    Sisli hava, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Boğaz çevresinde kartpostallık görüntüler oluşturdu.

    İSTANBUL BOĞAZI'NDAN SİS MANZARASI

    Sis nedeniyle trafikte görüş mesafesi düşerken, İstanbul Boğazı sis altında kaldı.

    İstanbul daki sisli hava, kartpostallık manzara oluşturdu #1

    İstanbul daki sisli hava, kartpostallık manzara oluşturdu #2

    İstanbul daki sisli hava, kartpostallık manzara oluşturdu #3

    İstanbul daki sisli hava, kartpostallık manzara oluşturdu #4

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