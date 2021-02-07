İstanbul'daki sisli hava, kartpostallık manzara oluşturdu
Sabah saatlerinde etkili olan sis, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve çevresindeki kartpostallık görüntüleri ortaya çıkardı.
- AA
- 07.02.2021 - 11:45
İstanbul'da bu sabah gün doğumu, sisli hava eşliğinde gerçekleşti.
Kent geneline hakim olan sisli havanın İstanbul Boğazı'ndaki manzarası ise görülmeye değer bulundu.
Sisli hava, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Boğaz çevresinde kartpostallık görüntüler oluşturdu.
İSTANBUL BOĞAZI'NDAN SİS MANZARASI
Sis nedeniyle trafikte görüş mesafesi düşerken, İstanbul Boğazı sis altında kaldı.