İstanbul'daki taksilerde kısa mesafe ücreti karmaşası Bazı taksicilerin kısa mesafe ücreti olarak 75 lira istediği görüntüler vatandaşın da aklını karıştırdı. Henüz kesinleşmeyen ve 40 lira olarak devam eden indi bindi ücretinin 80 lira olması gerektiğini savunan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, yarınki UKOME toplantısını işaret etti.

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DHA

İstanbul’da ‘indi bindi ücretlerine zam yapıldı’ iddiaları ortalığı karıştırdı.

75 liraya çıkarıldığı iddia edilen ücretler yalanlansa da bazı taksi şoförlerinin müşterilerden 75 lira talep ettiği görüldü.

Hala 40 lira olan indi bindi ücreti için taksiciler yarın yapılacak UKOME toplantısını bekliyor.

'80 lira olsun'

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, taleplerinin 80 lira olduğunu söylerken; taksi şoförleri, UKOME'de beklenen değişikliklerin kendileri için faydalı olduğunu savunuyor.

Vatandaşlar ise kısa mesafe ücretin 80 lira olma ihtimalinden ve taksicilerin kendilerini almamasından şikayet ediyor.

Zam taleplerine ilişkin konuşan Aksu, şunları söyledi:

"En az yüzde 100 iyileştirme yapılmalı"

En son taksimetre tarifelerine 27 Aralık 2022 tarihinde iyileştirme yapılmıştı. Yaklaşık 7 ayı doldurduk. Bizim demirbaş, işçilik, yedek parça, akaryakıt, araç gibi giderlerimize yüzde 100'ün üzerinde zamlar yapıldı. Biz de mesleği sürdürülebilirlik açısından gelirimiz olan taksimetre tarifelerine zam yapılmasını İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden talep ettik. Kesinlikle bu rakamlar sürdürülebilirlik açısından mesleğimizi kurtarmıyor. En az yüzde 100 iyileştirme yapılmalı. İndi bindi 40 lira, en az 80 lira olmasını talep ediyoruz. İndi bindiye büyükşehir belediyesi yüzde 75 oranında zam teklifi yaptı. Yüzde 75 oranında zam teklifiyle beraber indi bindi belediyenin teklifi 70 lira oluyor. Biz de 80 lira teklif ediyoruz.

"Kimse 75 lira vermesin"

“75 lira alan taksicilere ait şikayetleri biz de gördük” diyen Aksu, şöyle devam etti:

Sosyal medyada paylaşılanları inceledik. Kesinlikle UKOME kararı olmadan kimse kafasına göre taksimetre tarifesini değiştiremez. Müdahale de edemez. Elektronik ortamda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ayarlanıyor. Tarife değişikliği resmi anlamda yapılmadı. Yapılana kadar da kimse kafasına göre farklı tarife alamaz. Büyükşehir Belediyesi bu konuda yaptırım yetkisini uyguladı. Denetimler yapılıyor, kesinlikle tarife değişikliği olana kadar da hiçbir şoför kardeşimizin böyle farklı tarife almasına gerek yok.

"Toplu taşımadan çok ucuzuz"

Aksu, “UKOME kararıyla tarife değişikliği olmadan farklı bir ücret kimse ödemesin. Gönlünden bahşiş tarzı ekstra para kopuyorsa bunu da verebilir ama tarifenin haricinde gönül rızası olmadan kesinlikle ekstra ücret ödemesinler. Esnafımız gerçekten çok mağdur, artık çalışamaz duruma geldi. Bu oranları bilimsel anlamda anlatacağız. Bizi anlayacaklarını ve mağdur etmeyeceklerini ümit ediyoruz. Toplu taşımadan çok ucuzuz. Toplu taşımayı kimse tercih etmiyor. Herkes taksiyi kullanmayı istiyor.” dedi.

"80 lira bizi kurtarır mı?"

Zam talebi hakkında konuşan taksi şoförü Ahmet Kara, “Şu anda indi bindi ücreti 40 lira ve bize hiçbir şey kalmıyor. 1 litre mazot 35 lira. Şu anda taksi esnafı olarak ağlıyoruz. 75 lira alanlara müşteriler vermesin ve şikayet etsinler. Bu arada biz de temize çıkmış olalım. 80 lira bizi kurtarır mı? Kurtarır ama yine de şoföre bir şey kalmıyor.” diye konuştu.

"2-3 kişi birleşip bir taksiye binebilirler"

Bir başka taksi şoförü de, “Bu rakam bizi kesinlikle kurtarmıyor. Yakıt fiyatlarını görüyorsunuz. Yapamıyoruz, sadece olduğumuz yerde duruyoruz. Hareket edemiyoruz, insanları göremiyoruz, yolcu taşıyamıyoruz. Büyük mağduruz. Yarın zam gelirse yüzde 90, yüzde 85 oranında bir zam gelirse yeterli olur. İçimizde kötü insanlar var. 75-80 lira bandı bizi çok rahat kurtarır. Otobüse binmeye kalksalar bugün otobüslere de aynı şekilde zam gelmeye başlayacak. 10 liraya gittikleri yerlere 15-20 liraya gitmeye başlayacaklar. En mantıklısı en azından 2-3 kişi birleşip bir taksiye binebilirler.” ifadelerini kullandı.

Vatandaş mutsuz...

İndibindi ücretinin mevcut halini pahalı bulanlar da var…

Bir vatandaş, “Günümüz şartlarına göre 40 lira pahalı. Asgari ücretle değerlendirirsek çok çok pahalı. Taksici yönünden bakarsanız kendilerine göre haklılar ama bizi vatandaş olarak zorluyor. 80 lira olursa binmemeye çalışırım.” dedi.

Taksi bekleyen Canberk Kula da, “75 lira oldu diye biliyorum. Bana göre biraz pahalı ama alsalar normal. Almadıkları için pahalı. 80 lira normal ama almadıkları için zorluyor. Beşiktaş, Ortaköy'e gitseniz almıyorlar.” şeklinde konuştu.

Ali Işık da, “Taksicilere mazottan dolayı kızamıyoruz ama 80 lirayı da herkes ödeyemez. Şahsen işimiz olsa da artık metrobüs falan kullanacağız.” diye konuştu.