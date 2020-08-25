İstanbul'daki tarihi Saliha Sultan Çeşmesi'nin bronz parçaları çalındı

Lale Devri'nin önemli eserlerinden biri olan Karaköy'deki Saliha Sultan Çeşmesi, tahribata uğradı. Çeşmenin bronz parçalarını çalan hırsızlar, ahşap pervazları kırdı.

Tarihi eser kaçakçıları, yüzlerce yıllık değerlere zarar vermeye devam ediyor.

Bu kez, Galata Çeşmesi ve Azapkapı Çeşmesi olarak bilinen, 1'nci Mahmud'un annesi ve 2'nci Mustafa'nın eşi Saliha Sultan adına 1732-1733 yılları arasında yaptırılan İstanbul Karaköy'deki Saliha Sultan Çeşmesi hırsızların hedefi oldu.

Hırsızlar Çeşmenin el işçiliği bronz şebekeleri çaldı. Polis tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

BRONZ PARÇALAR ÇALINDI, AHŞAP PERVAZ TAHRİP EDİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Projeler Daire Başkanlığı Müdür Yardımcısı İrem Bülbül, "Dün gece sıralarında ya da sabaha karşı olduğunu tahmin ediyoruz. Bronz şebekelerinde bir hırsızlık gerçekleşti. Bu şebekelerden bir tanesi çalındı. Ahşap pervazlarına da zarar verilmiş. Ekiplerimiz geldi. Alanın güvenliğini sağladı. Polislere haber verildi. Olay yeri inceleme ekipleri gelerek parmak izi alındı. En kısa sürede eski haline getirmeye çalışacağız. Çok kıymetli yapılar bunlar. Bazen yurtdışına satmak için bile çalıyorlar. Çini parçalar, bronz parçaları çalıyorlar. Bu çeşme de bu açıdan önemli bir eser. Karaköy'ün simgelerinden. Emniyetle fotoğraflar paylaşıldı. Orijinal parçasını bulmak için uğraşacağız" diye konuştu.

Geçtiğimiz aylarda da yine aynı çeşme tahrip edilmiş, bazı parçaları çalınmıştı.





























