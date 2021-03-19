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    İstanbul'daki toplu taşımada koronavirüs denetimi

    Koronavirüs tedbirlerini denetlemek maksadıyla İstanbul'da bulunan toplu taşıma araçlarına, polis tarafından denetim gerçekleştirildi.
    • DHA
    • 19.03.2021 - 10:03
    • Güncelleme : 19.03.2021 - 10:12
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    İstanbul'daki toplu taşımada koronavirüs denetimi

    Ülke genelinde koronavirüse karşı alınan önlemler devam ediyor.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, İstanbul'da çok sayıda ilçede kontrol noktalarında toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs denetimi yaptı.

    Denetim noktalarından biri de Kadıköy Fahrettin Kerim Gökay Caddesi oldu.

    KURALLARA DİKKAT SEVİYESİ TAKİP EDİLDİ

    Burada sürücülerin evraklarına bakılırken maske, sosyal mesafe, hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

    İstanbul daki toplu taşımada koronavirüs denetimi #1

    İstanbul daki toplu taşımada koronavirüs denetimi #2

    İstanbul daki toplu taşımada koronavirüs denetimi #3

    İstanbul daki toplu taşımada koronavirüs denetimi #4

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