İstanbul'daki toplu taşımada koronavirüs denetimi

Koronavirüs tedbirlerini denetlemek maksadıyla İstanbul'da bulunan toplu taşıma araçlarına, polis tarafından denetim gerçekleştirildi.

Ülke genelinde koronavirüse karşı alınan önlemler devam ediyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, İstanbul'da çok sayıda ilçede kontrol noktalarında toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs denetimi yaptı.

Denetim noktalarından biri de Kadıköy Fahrettin Kerim Gökay Caddesi oldu.

KURALLARA DİKKAT SEVİYESİ TAKİP EDİLDİ

Burada sürücülerin evraklarına bakılırken maske, sosyal mesafe, hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi.













