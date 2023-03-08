İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda 24 şüpheli tutuklandı İstanbul Fatih'te gerçekleştirilen eş zamanlı helikopter destekli uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 24 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Emniyet güçlerinin uyuşturucuyla mücadelesi tüm hızıyla sürüyor..

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün sabah saatlerinde, daha önceden belirlenen adreslere yönelik olarak helikopter destekli uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Gözaltına alınan 24 şüpheli tutuklandı

Eş zamanlı olarak yapılan baskında 24 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi. 24 şüpheli de mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon anları helikopter ve polis kamerasına yansıdı.