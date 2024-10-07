İstanbul'dan Gazze'ye destek: Boykot konseptli "Zulmü Fırçala" etkinliği düzenlendi Masum sivilleri hedef alan İsrail'e tepki çekmek amacıyla Fatih'te, İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırıların birinci yılında boykot konseptli "Zulmü Fırçala" etkinliği düzenlendi.

AA

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken, zulme tepki göstermek amacıyla birçok farklı etkinlikler düzenliyor.

Bu etkinliklerden biri de Fatih'te, İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırıların birinci yılında boykot konseptli "Zulmü Fırçala" etkinliği oldu.

KURAN-I KERİM TİLAVETİYLE BAŞLADI

Gençlik ve Spor Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ev sahipliğinde, Vefa Gençlik Merkezi, Bağcılar, Esenler, Fatih ve Sultangazi belediyelerinin destekleriyle Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi önünde düzenlenen program, Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi ressam İlhami Atalay, Filistin meselesini unutturmamak ve onların yanında olduklarını göstermek için "Zulmü Fırçala" etkinliğini sürdürdüklerini söyledi.

"PEYGAMBERLERİ ÖLDÜREN BİR MİLLET"

İsrail'e sözün ve sanatın tesir etmediğini belirten Atalay, "Onlarda merhamet yok, insaf yok, acımak yok, bütün insanlığı yok etmek için yemin etmişler. Peygamberleri öldüren bir millet, kitapları değiştiren ve tahrip eden bir millet." dedi.

Bağcılar Belediyesi Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Faaliyetleri Şube Müdürü Durmuş Can ile belediye personelleri ve vatandaşların katıldığı etkinlik İlhami Atalay ve bazı sanatçıların canlı performanslarının ardından sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)