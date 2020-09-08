İstanbullu vatandaşlar toplu ulaşımda seferlerin azlığına isyan etti

Tıka basa dolu olan otobüs ve tramvaylarda yolculuk edenler, seferlerin artırılması gerektiğini söyledi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında dün akşam itibarıyla toplu taşımalarda ayakta yolcu bulundurmak yasaklandı.

Bu sabah ise Eminönü ve Sirkeci'de işlerine gitmek için kapasitelerini aşan otobüs ve tramvaylarda yolculuk yapan vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

"SEFERLER ARTIRILMALI"

Tramvaydan Sirkeci durağında inen bir yolcu, "Ayakta yolcu tabii ki vardı. Özellikle dün akşam içinde bulunduğum otobüste kavga bile çıktı. Yasakların işe yarayacağını hiç sanmıyorum. Çünkü sefer yok. Ciddi anlamda kısa aralıklarla seferler yapılmalı. Çok fazla yolcu var. Seferler artırılmalı. Başka türlü bu soruna nasıl çözüm bulunacak" dedi.

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"BELEDİYE OTOBÜS ÇIKARTMIYOR"

Eminönü'nde otobüsten inen ve ayakta yolculuk yapan bir yolcu ise "Tabii ki ayakta geldim. Bu kuralı önce şoförlere söyleyin. Kimsenin uyacağını sanmıyorum. Sefer yok. Nasıl gideceğiz? Belediye otobüs çıkartmıyor. Herkes geç kalıyor. Okullar açılınca görün siz buraları. İşe geç kalacağız. Ondan sonra patrondan azar yiyeceğiz" diye konuştu.

"30 KİŞİDEN FAZLA İNSAN AYAKTAYDI"

İşe giderken 2 farklı toplu taşıma kullandığını ama oturamadığını belirten bir yolcu, "Herkes ayaktaydı çünkü koltuklar tamamen doluydu. Metroda da Marmaray'da da aynı şekildeydi. Oturamadım" dedi.

Bir başka yolcu ise "Denetimleri sıkılaştırsınlar. Hepsi de ayakta yolcu alıyor. Ayakta 30 kişiden fazla insan vardı" şeklinde konuştu.