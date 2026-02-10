İstanbullular dikkat: 2-3 günlük dalga geliyor

- İstanbul'da birkaç gündür etkili olan soğuk hava, güneyden esecek lodos rüzgarlarıyla dağılacak.
- Meteoroloji uzmanları, 2-3 gün boyunca lodosun etkili olacağını belirtti.
- Halk, lodosun başlamasıyla çamaşır kurutma konusunda uyarıldı.
İstanbul, birkaç gündür Karadeniz üzerinden nem taşıyan ve hissedilen sıcaklığı dondurucu seviyelere çeken poyraz rüzgarının etkisi altındaydı.
Ancak meteoroloji uzmanlarından İstanbulluları sevindirecek haber geldi.
Güneyden esecek olan lodos rüzgarı, İstanbul’un üzerindeki soğuk hava perdesini dağıtacak.
2-3 GÜN SÜRECEK
Meteoroloji kaynağı Hava Forum, İstanbul’da 2-3 gün boyunca lodosun etkili olacağını duyurdu. Uyarısında şu sözlere yer verdi:
“Sevgili İstanbullular bu havada çamaşır yıkamayın, zor kurur. Nemli soğuk poyraz esiyor. Perşembeden itibaren lodos başlıyor. 2-3 gün lodos olacak, o zaman iyi kurur.”